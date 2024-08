Amerikai elnökválasztás 2024: Kamala Harris jobbkeze rossz szomszédnak nevezte Donald Trumpot

A minnesotai kormányzó, akit a Reuters szerint bő két héttel ezelőtt alig ismertek az Egyesült Államokban, elismerte, hogy még soha nem tartott ilyen nagy volumenű beszédet, de egykori középiskolai futballedzőként lelkesítő beszédekből nem keveset tartott.

Minnesotában tiszteletben tartjuk szomszédainkat és az általuk hozott személyes döntéseket, és még ha mi magunk nem is hoznánk meg ugyanezeket a döntéseket, van egy aranyszabályunk: Törődj a saját átkozott dolgoddal!

- jelentette ki Walz, többek közt a republikánusok abortuszjog visszaszorítására tett erőfeszítéseire utalva. "Néhányan egyszerűen nem értik, mi kell ahhoz, hogy jó szomszédok legyünk."

Walz kiemelte életrajzának azon elemeit is, melyekkel ritkábban találkozhatunk egy demokrata politikus esetében. Mint mondta, veteránként és vadászként "jobban lő, mint a legtöbb republikánus a kongresszusban", amit "trófeák is bizonyítanak", ugyanakkor apa is.

Hiszek a második alkotmánykiegészítésben, de azt is hiszem, az elsődleges felelősségünk az, hogy a gyermekeink biztonságban legyenek

- hivatkozott az alkotmány fegyvertartási jogot biztosító részére a Politico szerint. Továbbá említette a kormányzóként tett intézkedéseinek egy részét is, mint a vényköteles gyógyszerek árának csökkentése és az állami iskolák diákjainak ingyenes reggeliztetése.

Walz ezenkívül hevesen bírálta a republikánus indulókat.

A vezetők nem azzal töltik az egész napjukat, hogy sértegetik az embereket

- utalt Donald Trump elnökjelöltre és alelnökjelöltjére. "Készen állok, hogy új lapot nyissunk ezek a fickók után."

Emellett azzal is viccelődött, hogy az ő kisvárosi gimnáziumi osztályából valamiért senki sem járt a Yale egyetemre, amivel az ott jogot végzett J.D. Vance-re célzott. Walz egyébként 1980 óta az első demokrata párti elnök- vagy alelnökjelölt, akinek nincs jogi diplomája. A republikánusok programját egyúttal olyannak nevezte, "melyet senki sem kért."

You are my entire world and I love you.-Gov. Tim Walz gets personal about fertility treatments and his family.His daughter responds with a heart.His son, in tears, responds Thats my dad! pic.twitter.com/ocivSiB9ds