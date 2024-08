Meglepő megoldást találhattak az oroszok az egyik legnagyobb problémára: jönnek a drónvadász Jak-52B2-k

Az ukrajnai háborúban a 2022-es orosz inváziót követően egyre nagyobb problémát okoznak a pilóta nélküli légi járművek (UAV). Mindkét fél jelentős veszteségeket szenved a kis, olcsó, mégis nagyon súlyos csapásokra képes szerkezetek miatt, ezért a felek dolgoznak azon, hogy minél jobb védelmi rendszert dolgozzanak ki ezek ellen.

Moszkva most úgy döntött, hogy az igencsak öregnek számító, közel ötven éve kifejlesztett Jak-52-es kiképző gépeket fogják átalakítani drónvadásszá.

Dmitrij Motin, a projekt egyik vezetője szerint kiemelt figyelmet fordítanak majd az átalakításra. Az elmondások szerint egyébként a fejlesztés előrehaladott állapotban van, hamarosan megkaphatják az első példányok a repülési engedélyt is.

A korszerűsítéssel új berendezések, például a repülőgép navigációs és pilóta rendszerének fejlesztését is jelenti. Ezenkívül a kommunikációs csatornák megzavarására szolgáló elektronikus hadviselési (EW) rendszert és egy modern radarrendszert is beépítenek a repülőgépbe. A projekt célja, hogy a Jak-52-es hasznosságát a kiképzési repüléseken túl is kiterjessze, és a Jak-52B2-t különböző típusú ukrán drónok, köztük csapásmérő és felderítő UAV-k ellen is alkalmassá tegye.

Ukrainian Yak-52 which is used to hunt down Russian reconnaissance UAVs over the southern Ukraine. Video from a Russian drone. https://t.co/5Ba0xy7cWM — Special (Kherson) June 8, 2024

Az ötletet vélhetően pont Ukrajnától vették át, ugyanis éppen Odesszában döntöttek úgy, hogy a kiképzőgépet elkezdik inkább a drónok levadászására használni. A terv bejött, komoly sikerekről számoltak be, több modern orosz UAV is megsemmisült az idős gép miatt. A hír aztán nagy népszerűségnek örvendett a nemzetközi médiában, így juthatott el a moszkvai hadvezetéshez is. Az ukránok Orlan és Zala típusú, orosz gyártmányú drónok ellen kezdték el használni a Jak-52-est, ami rávilágított, hogy

a repülőgépnek remek tulajdonságai vannak a kis sebességű és alacsony magasságú manőverekhez, ami éppen az ilyen típusú eszközök kiiktatásához kell.

Külön pikantéria, hogy mivel a gépnek nincs önálló fegyverzete, ezért a személyzet kézifegyverekkel lőtte le a magasban a drónokat. Az eset miatt az oroszok igyekeztek is megsemmisíteni a kiképző repülőgépeket:

Russian Forces seem to have again hit a airport, this time in Odesa.It seems the target were airframes, possibly a Yak-52 and OWA-UAVs and Hangars2nd Pic:Red: Yak-52/OWA UAV damagedYellow, Orange and Green: 3 different types of UAVs/OWA UAVs(cant ID them sorry) damaged pic.twitter.com/WSK514st7r — WarVehicleTracker (@WarVehicle) July 15, 2024

A szóban forgók gép első változata először 1976-ban szállt fel, majd 1979-ben rendszeresítették ezeket. A járművet úgy tervezték, hogy durva terepviszonyok között is működjön, valamint kevés karbantartás is elegendő legyen hozzá. A 360 lóerős motor nagyjából 420 km/h-s sebességet képes biztosítani, és 4000 méteres magasságig képes emelni a Jak-52-est. A polgári műrepülésben is népszerűvé vált, mivel nagy terhelésnek is képes ellenállni és extrém hidegben is megbízható tud maradni. Összesen 1800 darabot gyártottak ezekből, többet a nyugati piacra.

Címlapkép forrása: Hugh Peterswald/Pacific Press/LightRocket via Getty Images