Napok óta nem tudják eloltani az oroszok az ukrán támadás nyomán keletkezett tüzet, ortodox ikonnal fékeznék meg a lángokat

Az Éghetetlen Bokor nevű ikont tűz elleni talizmánként tartják számon az orosz ortodoxok.

A Rosztovi területen található Proletárszk olajraktárát vasárnap érte ukrán dróntámadás. A tűz 74-ből 20 üzemanyag-tároló tartályra terjedt ki, összesen 500 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Vaszilij Golubev helyi kormányzó hétfőn azt mondta, 41 tűzoltót kellett orvosi ellátásban részesíteni.

Thoughts and prayers didnt work. Another huge explosion occurred in the oil depot of Proletarsk, Rostov region, in Russia. In fact, it appears that the explosions are getting stronger and stronger. Its like a sunrise.Source: Telegram / Etorostov pic.twitter.com/VcuAvkvCSy

A helyi lakosság szerint a napok óta tartó tűz miatt egyre szennyezettebb a levegő, de a hatóságok azt közölték, hogy a károsanyag-tartalom még nem érte el a határértéket.

A papok beszéltek a tűzoltókkal, és megáldották az összes tűzoltófelszerelést

– közölte a volgodonszki egyházmegye, amely fotót is közzétett az ikonnál imádkozó atyákról.

Meanwhile, the Volgodonsk diocese held a prayer service before the icon of the Mother of God near the burning oil storage facility in Proletarsk. And in the chapel at the district hospital, they prayed for the health of the injured firefighters. pic.twitter.com/qhw8HnvZt9