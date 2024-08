Élete eddigi legfontosabb beszédét tartotta meg Kamala Harris, beszámolt az elnöki terveiről is

Ahogy a demokrata jelölőgyűlés egésze során, úgy Kamala Harris elnökjelölt csütörtöki beszédében is a szabadság szolgált vezérfonalként. A volt kaliforniai szenátor úgyszintén hangsúlyt fektetett a hazaszeretetre.

Most rajtunk a sor, hogy azt tegyük, amit az előttünk járó generációk tettek - optimizmustól és hittől vezérelve harcoljunk ezért az országért, amelyet szeretünk, küzdjünk az általunk nagyra tartott eszmékért, és vállaljuk azt az óriási felelősséget, mely a Föld legnagyobb kiváltságával jár. Annak a kiváltságát és büszkeségét, hogy amerikaiak vagyunk

- mondta Harris.

Beszédét azzal kezdte, "az út, amely az elmúlt hetekben ide vezetett, kétségtelenül váratlan volt", utalva Joe Biden egy hónappal ezelőtti visszalépésére a jelöltségtől. Az alelnök ezután családi hátterének felidézésébe vágott, említve indiai származású édesanyját és jamaicai gyökerekkel rendelkező édesapját.

Anyám egy ragyogó, 150 centis barna nő volt, akcentussal. És legidősebb gyerekként láttam, hogyan bánik vele néha a világ

- emlékezett vissza, majd kiemelte: "De soha nem vesztette el a nyugalmát. Kemény volt, bátor."

Mint említette, szülei polgárjogi demonstrációkban való részvétele mellett az sarkallta a jogi pályára lépésre, hogy tinédzserként megtudta, egyik barátnőjét zaklatja a mostohaapja. Az osztálytársa emiatt hozzájuk költözött egy időre.

Ez az egyik oka annak, hogy ügyész lettem. Hogy megvédjem az olyan embereket, mint Wanda. Mert hiszek abban, hogy mindenkinek joga van a biztonsághoz, a méltósághoz, és az igazságszolgáltatáshoz.

With this election, our nation has a precious, fleeting opportunity to move past the bitterness, cynicism, and divisive battles of the past.A chance to chart a new way forward. pic.twitter.com/Yx8gy9Bxkp

Harris ezt követően a választás tétjére tért át, mondván, "ezzel a választással nemzetünknek értékes, múlandó lehetősége nyílik arra, hogy túllépjen a múlt keserűségén, cinizmusán és megosztó csatáin." Az alelnök hozzátette, "gyakorlatias" elnökként minden amerikai érdekében fog cselekedni, és "a legnemesebb törekvései mentén" fogja egyesíteni a nemzetet.

A demokrata alelnök ellenfeléről is szót ejtett,

felhozva annak bírósági ügyeit, a január 6-i capitoliumi zavargásokat és a Project 2025-öt. Elmondása szerint Donald Trump számos tekintetben egy "komolytalan" ember, azonban

Donald Trump Fehér Házba való visszatérése rendkívül komoly következményekkel járna.

A Legfelsőbb Bíróság elnöki mentelmi jogról szóló döntésére hivatkozva Harris kijelentette: "Képzeljük csak el Donald Trumpot korlátok nélkül, hogy miképp használná az Egyesült Államok elnökségének hatalmas erejét."

We know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors. And its sum total is to pull our country back to the past. But America: We are not going back. pic.twitter.com/iM6yVHBbKC