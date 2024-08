Kiderült, hogy mi az ukránok taktikája azzal, hogy a frontvonaltól távoli orosz légibázisokat lövik szét

Justin Bronk, a londoni Royal United Services Institute vezető kutatója nyilatkozott az amerikai lapnak az Oroszországot ért ukrán dróncsapásokról. Elmondása szerint az eddigi károk nem okoznak jelentős stratégiai kihívásokat az orosz katonai vezetésnek, viszont figyelmeztető lehet számukra, hogy Kijev képes ilyen távol is súlyos gondokat okozni, valamint a nyugati hatalmak visszafogottsága ellenére önjáróan is dönt ezekben a kérdésekben.

A légi bázisokon okozott károk jelenlegi mértéke azonban olyasvalami, amit az oroszok nem tudnak csak úgy elfogadni hosszú távon, mivel ez idővel komoly problémává válna a légierő számára

– mondta. Hozzátette, hogy az ukrán stratégia része most az lehet, hogy kikényszerítsem Moszkvától azt, hogy a veszélyes vadászgépeket minél távolabb helyezzék el a fronttól, ezzel pedig csökkentsék az orosz légicsapásokat. 2024 tavaszán az oroszok jelentős mennyiségű siklóbombát szórtak az ukrán állásokra, amely nagyon súlyos károkat okozott. Ezekhez viszont az kellett, hogy a vadászgépek viszonylag közel, 60-80 kilométeres távolságig megközelítsék a célpontot és ott oldják ki a modernizált szovjet bombát.

Az oroszok közben már azon is dolgoztak, hogy hogyan lehetne a fegyverek hatótávolságát megnövelni, ezzel még távolabbi célpontokra is csapást mérve.

Az ukránok közben azt is próbálják elérni az orosz légierő távolabbra szorításával, hogy a saját csapásaik számára előnyös helyzetet teremtsenek. Kijev eddig is igyekezett hatástalanítani a frontvonalat megközelítő orosz vadászgépeket, ám ehhez jelentős kockázatot kellett bevállalniuk, mivel sokkal közelebb kellett helyezniük a légvédelmi rendszereket a harcokhoz. Ez egyben azt is jelentette, hogy a komoly veszélynek kitett létfontosságú eszközök többször is az orosz támadások áldozatává váltak. A vadászgépek távolabbra helyezésével még fennállhat a probléma, hogy jelentős javulást sikerül elérni az oroszoknak a FAB siklóbombák távolságában, így a jelenlegi dróntámadások végső soron kisebb hatást hoznak, mint amit eredetileg reméltek tőlük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images