Az ukrán hadsereg a jelek szerint csütörtökön első alkalommal ismerte be, hogy az ország keleti részében előrenyomuló orosz haderő kezére jutott Nju Jork mezőváros, és Toreck is egyre nagyobb veszélynek van kitéve. A források szerint hamarosan megkezdődhet a város ostroma. A The Wall Street Journal értesülései szerint a kurszki ukrán offenzívát megelőzően a Kurszki terület biztonságáért felelős katonai megbízott, Alekszandr Lapin vezérezredes a tavasz folyamán feloszlatta a határvidék védelmével megbízott tanácsot, mondván, a hadseregnek egyedül is van elég ereje és forrása a terület védelméhez. A döntésről az augusztus 6-án indult és mindeddig sikeresnek tűnő ukrán betörés nyomán bebizonyosodott, hogy súlyos hiba volt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.