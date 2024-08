Olyat tett Kína az oroszokkal, ami miatt már a nyugati szövetségesek is aggódnak

A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (angol rövdítéssel: PLA) delegációja, amelyet Li Csiaoming szárazföldi erők parancsnoka vezetett, csütörtökön érkezett Moszkvába tárgyalásokra, miközben Kína miniszterelnöke, Li Csiang elhagyta a várost a szomszédos Fehéroroszország felé. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a két fél között protokolláris találkozó zajlott le, amelyen részt vett Alexander Fomin altábornagy, az orosz védelmi miniszter helyettese és Li Csiaoming altábornagy. A nyugati szövetségesek azonban arra gyanakodnak, hogy Kína fokozottabb segítséget nyújthat az oroszok ukrajnai műveleteihez.

A Sputnik News szerint a két fél megvitatta a kölcsönös érdeklődésre számot tartó katonai együttműködés aktuális kérdéseit, de nem részletezte a tárgyalások témáit és menetét. Kína hivatalosan még nem adott tájékoztatást a látogatásról – derül ki a South-China Morning Post beszámolójából.

A találkozó előtt egy nappal, szerdán, Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozott Li Csianggal a Kremlben, ahol mindkét fél egyetértett abban, hogy erősítsék a gazdasági és technológiai együttműködést. Li Csiang korábban tárgyalt Mihail Mishustin orosz miniszterelnökkel, és több tucat megállapodást írtak alá, amelyek az invesztícióktól a közlekedési együttműködésig terjedtek.

A PLA delegáció látogatása nem csak Li Csiang miniszterelnök moszkvai látogatását követte, amely megerősítette a kínai-orosz kapcsolatokat, hanem érzékeny időpontban történt, mivel ukrán erők váratlan betörést hajtottak végre Oroszország Kurszki területére a hónap eleje óta. Az orosz erők még mindig nem tudták visszaverni a támadást. Csütörtökön Putyin találkozott vezető tanácsadóival, hogy áttekintse a kurszki helyzetet, amely a második világháború óta a legnagyobb külföldi erő betörését jelenti orosz területre.

Eközben Joe Biden amerikai elnök 125 millió dolláros katonai segítséget ígért Ukrajnának egy Volodimir Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetés során pénteken. A segélycsomag rakétákat és drónellenes felszerelést fog tartalmazni a Pentagon szerint. Nem világos, hogy az orosz katonai meghívás a PLA-nak a kurszki betörés előtt vagy után történt, mivel ilyen látogatás szervezése hosszú időt vehet igénybe. Kevés információ áll rendelkezésre arról, hogy a két fél milyen témákban tárgyalt.

Peking többször is kijelentette, hogy semleges marad az ukrán válságban, amit nyugati országok kérdőjeleznek. Kína azt is megígérte, hogy nem szállít fegyvert egyik félnek sem, és többször is tagadta azokat a vádakat, hogy Oroszországnak szállított volna katonai eszközöket. Kína és Oroszország katonai együttműködése évtizedekre nyúlik vissza, de az utóbbi években mélyült el az amerikai szankciók hatására, gyakori közös gyakorlatokkal és bombázó járőrözésekkel.

Júliusban az amerikai és kanadai légierők bejelentették, hogy elfogtak kínai és orosz bombázókat az Alaszka állam közelében lévő nemzetközi légtérben. Peking szerint a repülőgépek egy „közös stratégiai légi járőrözés" részeként repültek, amely egy éves kétoldalú katonai együttműködési terv része volt. Ez egy héttel azután történt, hogy a PLA és az orosz haditengerészet befejezte a közös gyakorlatokat, beleértve az élő tűzgyakorlatokat is, a dél-kínai Guangdong tartomány partjainál, a Dél-kínai-tenger felé nézve.

