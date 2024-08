A neves amerikai elemzőház is elismeri: nagy bajban az ukránok Pokrovszknál

Hetek óta egyre több hír jelenik meg arról, hogy az oroszok napról napra új sikereket érnek el Avgyijivkától nyugatra. Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt szerint a támadásban lévő csapatok jelentős taktikai előnyre tettek szert a szektorban.

Az ISW jelentése szerint az ukrán védők több területen is a kivonulás mellett döntöttek a stratégiai fontosságú Pokrovszk térségében. Az elemzőház szerint egyre több irányba is jelentős területi nyereséget értek el az oroszok, a fő irányt Novohrodivka városa jelentette, ahol egy nap alatt két kilométert haladtak előre az alakulatok. Az augusztus 27-i geolokációs adatok szerint a település központját már elfoglalták a támadók, most pedig északnyugati irányba haladnak. A település a háborút megelőzően mintegy 15 ezres lakosságú volt, innen három nagyobb város felé tud támadást indítani Moszkva: Selydove, Mirnohrad és Pokrovszk is elérhető közelségbe került. A másik irány a délnyugati, itt Kalynove település elfoglalásával erősítik a pozícióikat az oroszok.

Az ISW szerint ezek a fejlemények azt jelentik, hogy az előretörés felgyorsult, a támadók pedig prioritásként kezelik, hogy a vasútvonal mentén minél gyorsabban Pokrovszkba érjenek.

NEW: Russian forces have made significant tactical advances in the Pokrovsk direction amid reports that Ukrainian forces have withdrawn from select areas southeast of Pokrovsk. (1/9) pic.twitter.com/17YUtfcJra — Institute (for) August 28, 2024

Az amerikai elemzőház korábban úgy értékelte, hogy hosszabb időt fog igénybe venni a kisváros elfoglalása, ám az ukrán hadvezetés vélhetően úgy vélte, hogy a település nem jelent kellő harctéri akadályt, ezért nem éri meg a védelme a várható veszteségeket. Az ISW szerint Novohrodivka nem hadműveleti szintű település, szemben a szomszédos, megerősített Pokrovszkkal. Az ukránok a korábban 70 ezres központot vélhetően már nem adnák fel ilyen könnyen, sőt, a város bevételéhez Oroszországnak további erősítésekre lenne szüksége. Az elemzés azzal zárul, hogy Moszkva képtelen lehet a végtelenségig fenntartani a nyomulás jelenlegi ütemét, mivel a nagyobb falatnak tűnő logisztikai és katonai központ vélhetően jelentősen meg fogja akasztani a hadműveleteket.

