Borzalmas héten van túl Oroszország: ismét lángol az orosz olaj

Az orosz védelmi minisztérium és Vaszilij Golubev, Rosztov kormányzója közölte, hogy az éjszaka folyamán négy drónt semmisítettek meg a térség felett, de nem tettek említést az olajraktár elleni támadásról.

A Baza nevű, orosz biztonsági szolgálatokhoz közel álló Telegram-csatorna arról számolt be, hogy a rosztovi terület kamenszkij járásában található olajraktárnál három tartály gyulladt ki, miután két drón zuhant le a területre.

Rostov Oblast of Russia, 3 AM local time last night: a drone hits an oil depot setting it on fire.Later, the Governor reported that the Rosrezerv Atlas oil storage facility in the Kamensky District had caught fire.As of now, the fire is still burning. pic.twitter.com/SLGOHL1ucO