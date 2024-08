Brutális terrormerénylet rázta meg Németországot, hatalmas nyomás nehezedik Olaf Scholz kormányára

Súlyos terrormerénylet rázta meg Németországot: pénteken egy az Iszlám Államnak hűséget esküdött szír bevándorló késével három embert megölt, nyolcat pedig megsebesített az északnyugati Solingen városában. A tragédia ismét felélesztette a bevándorlás korlátozásáról szóló vitákat, az ellenzéki konzervatív CDU sokkal szigorúbb szabályokat követel. A történtek politikai nyertese azonban a szélsőjobboldali AfD lehet, amelyet a vasárnap tartandó szászországi és türingiai tartományi választásokon már így is az első helyre várnak.

Az Észak-Rajna–Vesztfália tartományban található 165 ezres város, Solingen nagyszabású utcai rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 650. évfordulóját múlt pénteken. Az ünneplés azonban egy pillanat alatt véres tragédiába fulladt, amikor a tömegben valaki egyszer csak késsel vetette rá magát az ottlévőkre, három embert megölt, nyolcat megsebesített, köztük négyet súlyosan. A sors furcsa fintora, hogy Solingen éppen késeiről és pengéiről híres messze földön, még egy pengemúzeum is működik a városban.

A gyilkost nem sikerült rögtön elfogni, sőt a rendőrség még azt sem tudta pontosan, kit kell keresni. Átfogó hajsza indult a késelő után, előbb két személyt tartóztattak le tévesen, majd csaknem 24 órával később sikerült őrizetbe venni a valódi elkövetőt, miután az feladta magát a rendőrségen. Mint kiderült, egy 26 éves, szíriai származású férfiről, Issa Al H.-ról van szó, aki az Iszlám Államnak esküdött hűséget, és „mozgalmi” nevén Szamarkand A. néven futott, a neves üzbég város után, mely egykor Timur Lenk birodalmának központja volt. A férfi 2022-ben érkezett Németországba, de már tavaly vissza kellett volna toloncolni Bulgáriába, ahol az EU területére lépett, csakhogy a későbbi gyilkos eltűnt a hatóságok szeme elől.

Az Iszlám Állam már a tettes elfogása előtt vállalta a felelősséget a merényletért, és két videót is megosztott, amelyen állítólag Issa Al H. látható, de az egyikben teljes arcot elfedő maszkban, a másikban kipixelezett arccal. Szakértők szerint lehet, hogy nem is az elkövető van a felvételeken, de ez valójában mindegy is, mert a férfi maga is bevallotta, hogy a rettegett terrorszervezetnek esküdött hűséget. Az Iszlám Állam szerint „harcosuk” a palesztinokért és a világ más pontjain elnyomatásban élő muszlimokért állt bosszút a békés német polgárokon.

A szörnyű tragédia újjáélesztette a bevándorlásról és a kitoloncolásokról szóló német politikai vitát,

amely a nyár elején már egyszer a fókuszba került. Május 31-én ugyanis Mannheimben késelt egy afganisztáni bevándorló, egy rendőr belehalt sérüléseibe. Az eset megrázta Németországot, és hozzásegítette a szélsőjobboldali, bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) pártot, hogy a felmérési eredményeit is felülmúlva csaknem 16 százalékkal másodikként fusson be a június 9-i európai parlamenti választásokon.

Ahogy a mannheimi, úgy a mostani solingeni késelés után is az AfD kelt ki a leghangosabban a migráció ellen, de a vezető ellenzéki párt, a konzervatív CDU, sőt a kormánykoalíció legkisebb pártja, a liberális FDP is szigorúbb bevándorlási szabályokat követel. Friedrich Merz, a CDU elnöke kijelentette,

Elég!,

és azt követelte, hogy Németország ne fogadjon be több menekültet Afganisztánból és Szíriából. Mire a vezető kormánypárt, a szociáldemokrata SPD kijelentette, erre sem a német alkotmány, sem az uniós szabályok nem adnak lehetőséget.

Ami azonban jogilag megoldható lenne, az a bűncselekmények miatt elítélt afganisztáni és szíriai menekültek visszatoloncolása a származási országukba. Erre egyelőre azért nem kerülhet sor, mert az afganisztáni tálib, illetve a Bassár el-Aszad-féle szíriai vezetéssel Berlinnek nincsenek diplomáciai kapcsolatai. Bár már Mannheim kapcsán is felmerült, hogy rendezni kéne a helyzetet, és megindítani a visszatoloncolásokat ezekbe az országokba, egyelőre nem volt fejlemény az ügyben. (Igaz, közben nyári szünetre ment a Bundestag.)

Olaf Scholz kancellár hétfőn azt mondta, hogy a kitoloncolások száma kétharmadával nőtt 2021 óta, ugyanakkor elismerte, nincs okuk arra, hogy „hátradőljenek és megnyugodjanak”. Solingeni látogatását a kancellár kijelentette:

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy azokat, akik nem maradhatnak és nem is szabad maradniuk Németországban, hazatelepítsék és kitoloncolják.

Olaf Scholz ígéretet tett a fegyverviselési jog szigorítására is.

Ahogy Mannheim éppen az európai parlamenti választások előtt történt, úgy a solingeni incidens három fontos tartományi választás elé esett.

Szeptember 1-jén Szászországban és Türingiában, szeptember 22-én pedig Brandenburgban tartanak tartományi választást.

Hármukban közös, hogy mindegyik keletnémet tartomány, és mind a háromban az AfD jó eséllyel megszerezheti az első helyet.

Germany (Thuringia regional parliament), INSA poll:AfD-ESN: 30%CDU-EPP: 21%BSW-NI: 20% (+1)LINKE-LEFT: 14% (-2)SPD-S&D: 6%GRÜNE-G/EFA: 3%FDP-RE: 3%+/- vs. 5-12 August 2024Fieldwork: 19-23 August 2024Sample size: 1,000 https://t.co/obOCVirbpF — Europe (Elects) August 25, 2024

Germany (Saxony regional parliament), INSA poll:AfD-ESN: 32%CDU-EPP: 30% (+1)BSW-NI: 15%SPD-S&D: 6% (+1)GRÜNE-G/EFA: 5%LINKE-LEFT: 4% (-1)FW-RE: 3% (-1)+/- vs. 5-12 August 2024Fieldwork: 19-23 August 2024Sample size: 1,000 https://t.co/obOCVirJfd — Europe (Elects) August 25, 2024

Kedden Olaf Scholz kancellár és Friedrich Merz CDU-vezér találkozik egymással, hogy a bevándorlás kérdéseiről tárgyaljanak. Bár a vezető kormánypárt és a vezető ellenzéki párt a legfőbb ellenfelei egymásnak, közös érdekük, hogy az AfD ne tudjon még többet profitálni a német bevándorláspolitika kudarcaiból.

Címlapkép: Herbert Reul, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány belügyminisztere, Hendrik Wüst észak-rajna–vesztfáliai miniszterelnök, Olaf Scholz német kancellár, Tim Kurzbach solingeni polgármester és Mona Neubaur, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány gazdasági, ipari, éghajlatvédelmi és energiaügyi minisztere (b-j) virágot helyez el a két nappal a városban elkövetett solingeni késes támadás helyszínének közelében 2024. augusztus 26-án. MTI/EPA pool/Christopher Neundorf