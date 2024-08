Marjana Bezuhla, az ukrán Verhovnka Rada, vagyis az országgyűlés egyik képviselője a frontra látogatott, és az ott látott súlyos állapotokról számolt be X-oldalán. A képviselő 2019-ben Volodimir Zelenszkij szövetségeseként, A Nép Szolgája párt színeiben került a parlamentbe.

A képviselőnő különleges politikai utat járt be az elmúlt években. Tagja lett a NATO-val együttműködő ukrán bizottságnak, később pedig a nemzetbiztonsági bizottság egyik alelnöke. A háború alatt többször kritizálta az ukrán parancsnokokat - köztük Valerij Zaluzsnijt is. Legtöbbször akkor, amikor már Volodimir Zelenszkij is problémásnak látta a szerepüket.

2024-re azonban kegyvesztett lett a parlamentben, kikerült a bizottságból és kilépett a pártból is. Indoklása szerint egykori pártja célja az ellenzékkel való közös fellépés Volodimir Zelenszkij szabotázsára, amiben ő már nem hajlandó együttműködni.

A képviselőnő most a pokrovszki frontvonalra látogatott, és mint állítja, a nagyobb városok az ukrán vezérkar hibájából kerültek néhány nap leforgása alatt orosz kézre.

Írásában arról számolt be, hogy Novohrodivka előtt felkészült védelmi rendszer, lövészárkok és bunkerek garmadája várta az orosz haderőt – csakhogy az ukrán vezérkar kivonta a 31. dandárt a településről, a parancsnokát pedig eltávolították. Helyükre egy tapasztalatlan egység érkezett, de addigra lényegében már orosz kézen volt az egykor 20 ezer fős település.

Posztjában azt is állította, hasonló védelmi rendszer épült ki Szelidove körül is, ám amikor ott járt, az erődítményeket „nem őrizte senki”, miközben az orosz csapatok a „mező túloldalán jártak”.

Szelidovét némileg váratlanul, szerdán érte el az orosz haderő.

Minden ilyen rotációnak nevezett művelet áttörésekhez és halálesetekhez vezet. Egységeket visznek el, parancsnokokat távolítanak el, emberek halnak meg, és több száz kilométernyi ukrán földet veszítünk el

– jelentette ki posztjában. A képviselőnő arra is figyelmeztetett: Toretszknél és Pokrovszknál is hasonló „bűnös rotációkra” számít.

