Ukrajna felvázolta a nagy tervet az amerikai elnöknek: így érne véget szerintük a háború Oroszországgal

Az államfő bejelentette, hogy terveket fog előterjeszteni Joe Biden amerikai elnöknek és két lehetséges utódjának is. Ennek részeként említette az Ukrajna által három hete indított, Oroszország kurszki területére való behatolást, de hozzátette, hogy több gazdasági és diplomáciai lépést is tartalmaz.

A terv lényege, hogy rákényszerítsük Oroszországot a háború befejezésére. És én ezt nagyon szeretném - (hogy ez) igazságos legyen Ukrajna számára

- fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán vezető reményét fejezte ki, hogy szeptemberben részt vehet az ENSZ-közgyűlésen New Yorkban, ahol találkozna Biden elnökkel. Azt is tervezi, hogy a tervét megvitatja Kamala Harris alelnökkel és Donald Trump republikánus elnökjelölttel is. Zelenszkij kiemelte, hogy egy esetleges nemzetközi békecsúcs lehetne a tárgyalások fő fóruma, ahol Ukrajna el szeretné érni, hogy Oroszország is képviseltesse magát. Hozzátette, hogy határozottan elutasítja a kompromisszum lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Putyinnal nem lehet kompromisszumokat kötni, a párbeszéd ma elvileg üres és értelmetlen, mert nem akarja diplomáciai úton befejezni a háborút

- jelentette ki az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint a kurszki régióba indított offenzíva csökkentette azoknak az országoknak a számát, amelyek Ukrajnát kompromisszumra szólítják fel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images