Itt meg mégis mi folyik? - Leghűbb szövetségese lőtte szét Moszkva kedvenc fegyverét

A rendelkezésre álló információk alapján a fehérorosz légtérbe 3:30 környékén lépett be egy orosz Sahed-drón, amelyet a légierő gépei 20 perc után elfogtak. A környéken élők két robbanásról számoltak be, ami arra enged következtetni, hogy a vadászgépek a biztonság kedvéért két rakétát is kilőttek a drónra (ez egy sztenderd procedúra). A célt tévesztő levegő-levegő rakéták egy idő után maguktól megsemmisülnek.

Alapvetően nem ritka jelenség az, hogy az orosz fegyverek a fehérorosz légteret is "használják", a mostani eset valószínűleg egy eltévedt, vagy meghibásodott drónt érint.

Apró érdekesség, hogy a fehérorosz légierő történetének ez volt az első olyan esete, ahol élesben semmisítettek meg repülő célpontot.

