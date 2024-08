Készül valamire Oroszország? – Ritka Pancír Sz-1M-et küldtek az ország egyik legféltettebb pontjára

Mióta Ukrajna egy robbantással megpróbálta ledönteni a Krím-félszigetet az orosz magterületekkel összekötő Kercsi hidat, Oroszország különféle megoldásokat alkalmaz annak védelmére, mind tengeren, mind a levegőben.

Most pedig, hogy teljesen bizonyos legyen a híd légicsapások elleni védelmében, a legmodernebb fegyverrendszerét, egy Pancír Sz-1M-et telepített a viadukt közvetlen közelébe. A légvédelmi rakétarendszer jelenlétét műholdfelvételek is megerősítették.

Russian Pantsir-S1M providing coverage to the Crimean bridge, August 2024The system wasn't in Russian service before invasion of Ukraine in 2022. First system in Russian service appeared on May 9, 2023 parade in Tula.2022 Russian invasion of Ukraine pic.twitter.com/pqRyJl6Jfx

An HR satellite image of the 'Pantsir S1' near the Crimean Bridge from August 18th. The 'Pantsir' itself can be seen (45.279860, 36.539300), though in a slightly different location compared to the photo below (they're moving it from time to time). @planet