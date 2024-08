Ritka páncélost szúrtak ki az oroszok Kurszkban - Oda egy Bushmaster

Az X-en (korábban Twitter) megjelent videón jól látható, amint egy orosz FPV drón frontálisan becsapódik az ausztrál páncélosba. Egy második drón által készített videón az is látszódik, hogy a Bushmaster lángokban áll, azt azonban nem lehet kizárni, hogy a két felvétel között az utasok leglább egy része el tudta hagyni a járművet.

Australian supplied Ukrainian Bushmaster armored vehicle hit with Russian fiber-optic cable control FPV drone in Kursk region.Australia gifted a total of 120 Bushmasters to Ukraine in five batches since April 2022. pic.twitter.com/pkhHf4KICy