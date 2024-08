Ursula von der Leyen az 1956-os forradalom példájával ment neki burkoltan a magyar kormánynak

A háborúért nem a megszállót, hanem a megszálltakat hibáztatják. Nem Putyin hatalomvágyát, hanem Ukrajna szabadságvágyát

– mondta az Európai Bizottság elnöke a GlobSec konferenciáján Prágában, majd az 1956-os magyar forradalom és az 1968-as prágai tavasz Szovjetunió általi elfojtását hozta fel példaként.

Ezért szeretném megkérdezni tőlük: hibáztatnák-e a magyarokat az 1956-os szovjet invázióért? Hibáztatnák-e valaha a cseheket az 1968-as szovjet elnyomásért?

– mondta Ursula von der Leyen.

Bár nem nevezte meg, pontosan kikre gondol, a közép-kelet-európai uniós tagállamok egyes politikusaira hivatkozott.

Ma néhány politikus az uniónkon belül, és éppen Európa ezen részén (Közép- és Kelet-Európában) ködösítenek az Ukrajnáról szóló beszélgetéseinket illetően

– jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.

A The Kyiv Independent szerint az utalás Magyarországra és Szlovákiára vonatkozhatott, amelyek vezetése ellenzi Ukrajna nyugati fegyverekkel történő támogatását.

The second half of the decade will be high-risk. We Europeans must be on guard. We must think about our Union as, intrinsically, a security project. Where Central Europe has a crucial role to play https://t.co/m3LndLHjkN