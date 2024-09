Videón a kínai partiőrség botrányt kirobbantó akciója

A kínai külképviselet már tegnap is tartotta magát ahhoz az állásponthoz, mely szerint a filippínó hajó "veszélyes manőverei" miatt következett be az ütközés, Manila szerint azonban a kínai hajó egymás után háromszor is nekiütközött a fülöp-szigeteki partiőrség járművének.

Az egyik videón remekül látszódik az, hogy a kínai hajó métereken keresztül "tolja" maga előtt a filippínó járőrhajót.

BREAKING:A Chinese Coast Guard vessel has rammed a Philippine Coast Guard near the Escoda Shoal, which is in the Exclusive Economic Zone of the Philippines.The Chinese attacks against the Philippines, a U.S. military ally since 1951, continue. pic.twitter.com/w7ambVVhZu