Kamala Harris szerint Donald Trump "politikai mutatványa" meggyalázta a katonai temetőt

Ez egy ünnepi hely; egy hely, ahol azért gyűlünk össze, hogy tisztelegjünk az amerikai hősök előtt, akik a nemzet szolgálatában meghozták a végső áldozatot. Ez nem a politika helye

- fogalmazott Kamala Harris alelnök az X-en. "És mégis, ahogy arról a héten beszámoltak, Donald Trump csapata úgy döntött, hogy ott forgat egy videót, ami összetűzéshez vezetett a temető személyzetével. Hadd fogalmazzak világosan: a korábbi elnök meggyalázta a szent földet, mindezt egy politikai mutatvány kedvéért" - folytatta a demokrata elnökjelölt a Hill alapján.

As Vice President, I have had the privilege of visiting Arlington National Cemetery several times. It is a solemn place; a place where we come together to honor American heroes who have made the ultimate sacrifice in service of this nation.It is not a place for politics.And {:url}