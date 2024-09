Magyar befolyásolási kísérletektől tartanak az amerikai Republikánus Pártban

Egyre szorosabb a kapcsolat a Trump-kampány, valamint a Republikánus Párt konzervatívabb szárnya és a magyar kormánypártok között. Sok amerikai jobboldali politikus viszont nem örül ennek a folyamatnak, főként az ukrajnai háborúról szóló eltérő álláspontok miatt, sokan attól tartanak, hogy Magyarország befolyásolni az idei amerikai elnökválasztást.

Az amerikai Conservative Partnership Institute (CPI), amely a kampányban a lehetséges második Trump-kormányzat egyik politikai inkubátora, 2022 októberében társszervezője volt egy „Béke Ukrajnában” című vitának, amelyen Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is részt vett. A rendezvény, amelyen konzervatív politikai tisztségviselők és GOP-stratégák adtak elő és voltak jelent, a magyar kormány által képviselt békepárti narratívát próbálta reklámozni.

A Politico által megszerzett dokumentum szerint a résztvevőknek kiosztott röpiratban azt írták, hogy „Oroszországnak megvan az akarata, ereje és türelme a háború folytatásához”, hogy a konfliktus folytatása Ukrajnának sem érdeke. Valamint a tájékoztató szövegben azt szorgalmazták, hogy az Egyesült Államok „szigorúan korlátozza” az Ukrajnának nyújtott támogatást, és bátorítsa Zelenszkij ukrán elnököt, hogy fegyverszüneti tárgyalásokat kezdeményezzen. Figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok további támogatása további orosz agressziót provokálhat, és potenciálisan nukleáris konfliktushoz vezethet.

A lap úgy értékeli, hogy a Counterpoint Institute-tal közösen rendezett megbeszélés része Orbán Viktor magyar miniszterelnök szélesebb körű kezdeményezésének, amelynek célja befolyásának globális kiterjesztése, valamint az egyre mélyebb kapcsolat kiépítése Donald Trump ex-elnökkel, a republikánusok mostani jelöltjével. A Politico szerint ez a választási befolyási kampány aggodalmakat keltett a republikánus külpolitikai szakértők egy részében, akik úgy látják, hogy ez a kampány „az oroszbarát érzelmek előmozdításának eszköze az amerikai konzervatív blokkon belül”.

A már említett, a „béke Ukrajnában” konferencián kiosztott brosúrát a Republikánus Párt korábbi tisztviselői és külpolitikai szakértők is bírálták. Kristofer Harrison, a George W. Bush-kormány idején a védelmi és külügyminisztérium egykori tanácsadója nagyon erősen fogalmazva azt mondta, hogy ez példa arra, hogy „korrupt tekintélyelvűek... aláássák az amerikai nemzetbiztonságot”. Ian Brzezinski, a védelmi miniszter korábbi, Bush alatti Európáért és NATO-politikáért felelős helyettes védelmi miniszterhelyettes annyira erősen fogalmazott, hogy azt mondta, olyan, minta „a röpiratot a Kreml írta volna”.

Mitch McConnell, a szenátus kisebbségi vezetője egy májusi felszólalásában bírálta Magyarország Pekinggel és Moszkvával egyre erősödő és szorosabb kapcsolatait, például kijelentve, hogy „a Budapesten növekvő kínai befolyás részleteinek vörös zászlót kellene felvonniuk”.

Sok republikánust az is zavarja, hogy Orbán Viktor nyilvánosan is arról beszélt, hogy segít a Trump-kampánynak a politika kidolgozásában. Az amerikai konzervatív párt mérsékeltebb szárnya ezt azért nem értékeli, mert a magyar kormány a nyugati szövetségi rendszeren belül egyedülálló módon, folyamatosan párbeszédet tart fenn Moszkvával.

Azt is az egyre szorosabb, politikai befolyásolási kísérletek eszközének tekintik, hogy a transzatlanti konferenciák szervezése mellett a konzervatív amerikai és magyar thinktankek egyre szorosabb kapcsolatokat építenek. Erre hozza példának, hogy az államilag is támogatott Duna Intézet és a The Heritage Foundation stratégiai megállapodást kötöttek egymással. Kiemelik, hogy a két agytröszt közösen rendezett geopolitikai csúcstalálkozókat és zártkörű konferenciákat, köztük egyet, amelyen republikánus törvényhozók és Orbán szövetségesei találkoztak, akik az amerikai katonai támogatás megszüntetését szorgalmazták Ukrajnában, amit sokan nem néznek jó szemmel Washingtonban.

Már Brüsszelben is felfigyeltek a magyar kormány aktivitására az amerikai és egyes európai politikai viták befolyásolására, az egyik legjelentősebb EU-s lépés az volt, hogy megalapították az MCC Brussels-t is, amely azóta több konferenciát tartott az unió intézményi központjában.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. július 11-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán