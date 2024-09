A totális összeomlás határán egy ország Kína szomszédjában: egyre kétségbeesettebb lépésekre szánja el magát a kormány

Egyre nagyobb a pánik a mianmari kormányban, miután a lázadók fokozatosan megközelítik az ország egyik legnagyobb városát, Mandalajt. A kétségbeesést jelzi az is, hogy kibővítették azok körét, akik fegyvert ragadhatnak a felkelők elleni harcban – számolt be a Nikkei Asia.

A 2021 óta tartó polgárháborúba süllyedt országban a kormányellenes fegyveresek egyre közelebb kerültek az elmúlt időszakban a Mianmar központi területén fekvő Mandalaj városához, ez pedig kétségbeesett lépésekre kényszerítette a katonai juntát is. A vezetés még augusztusban állami és kerületi szintű biztonsági csoportokat hoztak létre, ezek feladata pedig az lett, hogy a sorozáson túl a civilek is kaphatnak fegyvert. A tervek szerint ezeket a csoportokat majd 35 évnél idősebbekből válogatják össze, mivel ők már túl vannak a sorkötelezettségi korhatáron. A létrehozott közösségek kaphatnak majd fegyvereket és lőszereket is, a működési területük pedig a városi zónákra korlátozódik.

A mianmari vezetés döntését vélhetően nagyban segítette az is, hogy a hadsereg 14 regionális parancsnoksága közül a lázadók elfoglalták a Shan államit. Ez volt az első eset, hogy ilyen érzékeny veszteség érte Najpjidót. Az veszteség annak a következménye, hogy 2023 október végén három különböző fegyveres felkelő csoportosulás megállapodott arról, hogy összehangolják a műveleteiket a kormányerők ellen, ez pedig jelentős változásokat eredményezett a hadszíntéren.

Több fontos útvonal és határátkelő felett is átvették az ellenőrzést, ezzel pedig alaposan megszorongatták a katonai vezetést.

A Mandalaj közelébe érkező csoport, a Ta'ang Nemzeti Felszabadító Hadsereg a sikerek hatására bejelentette, hogy jövőre ideiglenes kormányt hoz létre az ellenőrzése alatt álló területek igazgatására. A kormány közben azzal a problémával is szembesül, hogy egyre nagyobb az emberhiány, ezért egyszerűen nem tudják minden fronton hatékonyan visszatartani a lázadókat.

A Mianmar második legnagyobb városának számító Mandalaj az ország északi gazdasági központjának számít.

A közelgő harcokat már a helyi üzletek is kezdték megérezni. A szingapúri Sembcorp Industries augusztusban biztonsági okokból mintegy 10 napra leállította a helyi nagy gáztüzelésű erőművét, ami súlyosbította az áramhiányt az országban. A város nemzetközi repülőterét üzemeltető cég a japán munkásokat evakuálta egy másik légikikötőbe. Najpjidó aggodalma érthető, mivel a felkelők már a katonai junta legnagyobb szövetségesének számító Kína érdekeltségeit is komolyan veszélyeztetik. Olyan hírek is jöttek, hogy egy nikkelbányát elfoglaltak a lázadók, ami nevezetesen éppen a keleti nagyhatalomhoz köthető vállalat tulajdonában van. A helyzet csillapítására tett erőfeszítései eddig nem jöttek be a kormánynak, ami azt is kétségessé teszi, hogy képes lesz-e megtartani idén a népszámlálást vagy jövőre a beígért általános választásokat.

Ennél is égetőbb kérdés, hogy Najpjidó meddig lesz képes elhitetni a szövetségeseivel, hogy továbbra is ura a helyzetnek és megvédi a külföldi érdekeltségeket az országban.

