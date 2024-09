Ekkora a baj az ukrán kormányban? - Lemondott a külügyminiszter

A hírt Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament szóvivője is megerősítette saját Facebook oldalán.

Tegnap kezdtek el szállingózni a hírek, melyek szerint a törvényhozás a mai napon több minisztert is meneszteni tervezett pozíciójából. A hírre reagálva három tárcavezető már tegnap beadta lemondását, arról azonban mindezidáig csak pletykáltak, hogy Kuleba is a távozó politikusok között lesz.

Arról egyelőre nincsenek hírek, hogy ki fogja váltani a pozícióját 2020 óta betöltő pozíciót, a rendelkezésre álló információk alapján azonban az ukrán törvényhozás csütörtökön egyébként is be tervezte jelenteni az új tárcavezetők személyét.

Címlapkép forrása: Ministry of Foreign Affairs of Ukraine via Wikimedia Commons