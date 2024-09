Ilyen még nem történt az ukrajnai háború kitörése óta: szövetségesi tűzben semmisülhetett meg két orosz drón

A Belarusian Hajun Project nevű fehérorosz független OSINT-csoport szerint csütörtökre virradóra

a fehérorosz légierő vadászgépei két iráni gyártmányú orosz Sahed drónt lőttek le.

A drónok Ukrajnát célozták, de beléptek a fehérorosz légtérbe, és a vadászgépek lelőtték őket Homel fehérorosz város fölött.

Ha megerősítik,

ez lesz az első alkalom, hogy a fehérorosz haderő sikeresen fog el orosz drónokat.

Augusztus 29-én egy fehérorosz vadászgép már megkísérelt elfogni egy orosz drónt, de a kísérlet valószínűleg nem volt sikeres.

Az Aljakszandr Lukasenka vezette Belarusz Oroszország legszorosabb szövetségese az ukrajnai háborúban. 2022 februárjában Belarusz területéről indultak el az orosz inváziós csapatok Kijev felé. A fehérorosz hadsereg kiképzőkkel is segíti az orosz haderőt, ugyanakkor maga nem vesz részt a harcokban.

Bár orosz drónok már többször is betértek a fehérorosz légtérbe, első alkalommal lőhette le őket a fehérorosz légierő.

A közösségi médiában terjedő felvételek szerint roncsok zuhannak le az égből a fehérorosz Homel város közelében.

Overnight, in the Gomel region of Belarus, videos of drones being shot down, and according to preliminary information, these were likely Russian Shahed strike drones.Belarusian channels report resulting fires from falling debris. pic.twitter.com/okmzAjeopS