Kész, vége: távozik az orosz–ukrán háború egyik legismertebb arca

Az ukrán törvényhozás elfogadta Dmitro Kuleba külügyminiszter lemondását – írja a The Kyiv Independent . FRISSÍTÉS!!! Az ukrán parlament megszavazta az eddigi külügyminiszter-helyettes, Andrij Szibiha kinevezését a posztra.

Kuleba lemondását 240 szavazattal fogadták el.

Volodimir Zelenszkij hatalmas kormányátalakítást végez, melynek keretében már több miniszter is lemondott. Kuleba esetleges menesztéséről kedd este kaptak szárnyra hírek, a külügyminiszter pedig szerdán valóban be is adta lemondását, a nap végéig azonban a parlament nem tárgyalta meg azt.

Dmitro Kuleba 2020-tól volt Ukrajna külügyminisztere. Az ukrán diplomácia vezetőjeként járta a világot, hogy minél több országot megnyerjen a megtámadott ország támogatására. Ezzel Kuleba vált az orosz–ukrán háború egyik legismertebb nemzetközi arcává.

Kuleba távozását már az ukrán elnök is belengette.

Ma új energiára van szükségünk. És ezek a lépések csak államunk megerősítésére vonatkoznak a különböző ágazatokban. A nemzetközi politika és a diplomácia sem kivétel

– mondta Zelenszkij.

Kuleba utódja Andrij Szibiha eddigi külügyminiszter-helyettes lehet. A Reuters szerint Zelenszkij már kérte is a parlamentet, hogy fogadja el a korábbi karrierdiplomata jelölését a posztra. Erre akár még csütörtökön sor is kerülhet.

FRISSÍTÉS 13.20-kor!!! A TASZSZ értesülése szerint az ukrán parlament jóváhagyta Szibiha kinevezését a külügyminiszteri posztra.

Szibiha 2016 és 2019 között Ukrajna törökországi nagykövete volt, 2021-ben Zelenszkij kabinetfőnök-helyettese lett, majd idén áprilisban került a külügyi tárcához.

Ugyancsak elfogadta a parlament csütörtökön Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes lemondását, aki az ideiglenesen megszállt területek reintegrációjáért felelt.

