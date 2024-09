Vége a Macron-korszaknak? – Egyre több jel utal arra, hogy idő előtt távozhat a francia elnök

Emmanuel Macron egyik közeli szövetségese, Édouard Philippe volt miniszterelnök kedden bejelentette, hogy 2027-ben elindul az elnökségért, de akár már egy előrehozott elnökválasztáson készen állna megküzdeni az államfői posztért. Philippe bejelentése azt is jelezheti, hogy arra számít, Macron nem tölti ki második ciklusát, és hamarosan akár le is mondhat hivataláról. A francia elnök a nyári törvényhozási választások kiírásával lehetetlen helyzetbe lavírozta magát: olyan Nemzetgyűlés jött létre, amelyben egyik nagy erőnek sincs meg a többsége, így Macron már hetek óta nem tud kinevezni új miniszterelnököt és kormányt. Valóban az államfő lemondása lenne a politikai patthelyzet megoldása?

Édouard Philippe volt francia miniszterelnök kedden bejelentette, hogy 2027-ben elindul az elnöki posztért. Philippe Emmanuel Macron elnök első miniszterelnöke volt 2017 és 2020 között. Macron hatalomra jutása előtt a Nicholas Sarkozy-féle Republikánusok politikusaként tevékenykedett, majd átment Macron pártjához, 2021-ben pedig megalapította saját pártját, az Horizons-t. A párt része a francia elnököt támogató Együtt a Köztársaságért szövetségnek, ugyanakkor Philippe az utóbbi időben többször is annak jelét mutatta, hogy a maga útját akarja járni.

A bejelentés nem is jöhetett volna rosszabbkor Macron számára, aki már hetek óta küzd azzal, hogy megtalálja azt a miniszterelnököt, aki számára is elfogadható, és akit a Nemzetgyűlés nem küld el azonnal bizalmatlansági indítvánnyal.

A francia elnök június 9-én oszlatta fel a Nemzetgyűlést és írt ki új választásokat június 30-ára, illetve július 7-ére, miután a mögötte álló pártszövetség katasztrofális eredményt ért el az európai parlamenti választásokon.

A kétfordulós nemzetgyűlési választások patthelyzetet eredményeztek a francia törvényhozásban. A mandátumok számát tekintve első helyre futott be az egyesült baloldal, az Új Népfront (NFP), második lett Macron Együtt-je, a harmadik legtöbb képviselővel a Marine Le Pen-féle Nemzeti Front rendelkezik, és még az egykor szebb napokat látott és nemrég kettészakadt Köztársaságiaknak is van érdemi számú képviselőjük.

Az abszolút többség viszont egyetlen erőnek sincs meg, így ha csak egyik erő adná a miniszterelnököt, a többi erő bizalmatlansági indítvánnyal gyorsan megbuktathatná.

I think it's safe to say that there's no excuse as to why France doesn't have proportional representation in the national assembly pic.twitter.com/mmRCULyCuz — Otra (@The__Otra) September 2, 2024

A francia alkotmány szerint a miniszterelnök kinevezése egyedül az elnök feladata, ezzel kapcsolatban semmilyen megkötés nem korlátozza. A bizalmatlansági indítvány lehetősége miatt azonban olyan kormányfőt érdemes kineveznie, aki valóban bírja az 577 képviselő több mint felének bizalmát. A francia V. Köztársaság 1958 óta tartó történetében – a kétpárti és a legnagyobb erőt segítő tisztán egyéni választókerületi rendszernek köszönhetően – 2022-ben fordult elő először, hogy nem jött létre egyértelmű többség, de a Macron-tábornak alkalmi koalíciókkal majdnem mindig sikerült parlamenti többséget állítania maga mögé. (Kivéve a vitatott nyugdíjkorhatár-emelést, amit Macron végül rendeleti úton vert keresztül.) Most viszont úgy tűnik, teljes patthelyzet alakult ki.

A Macron-párti Gabriel Attal kormánya a nemzetgyűlési választások után lemondott, de az elnök a párizsi olimpia idejére ügyvezető kormánynak nevezte ki. Miután azonban az olimpia véget ért, Macron kénytelen volt belevetni magát a miniszterelnökjelölti castingba. Legnagyobb erőként az Új Népfront egy 37 éves párizsi tisztviselőt, Lucie Castets-t jelölte, de Macron az ő kinevezését elutasította, mondván, egy erősen baloldali jelöltet a nem baloldali többség bizalmatlansági indítvánnyal fog eltávolítani.

Castetsé után több név is repkedett, és Macron tárgyalásokat is folytatott velük. Először Bernard Cazeneuve, a 2016 és 2017 közötti szocialista miniszterelnök neve merült föl, aki elhagyta a Szocialista Pártot, miután az szövetségre lépett a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaországgal. Aztán egy kevéssé ismert tisztviselő, Thierry Beaudet esetleges kinevezéséről szóltak a hírek, de ő is gyorsan kikerült a lehetséges jelöltek közül, miután állítólag a Macron-táborból nem tartották alkalmasnak a posztra. Majd a jobbközép Xavier Bertrand jelöltségéről suttogtak, de az ő kinevezését is sokan ellenezték.

A miniszterelnökjelölti casting közepébe robbant be aztán Édouard Philippe bejelentése, hogy elindul az elnöki posztért, sőt, akár egy előrehozott elnökválasztásra is készen áll. A Politico a Philippe-féle Horizons párt több politikusával is beszélt, akik névtelenséget kérve azt mondták, hogy

a pártelnök egy 2025-ös államfőválasztásra készül, arra játszva, hogy Macron idő előtt távozásra kényszerül.

Úgy véli, minden megmozdulhat

– mondta a lapnak Philippe egy közeli munkatársa.

A volt kormányfő bejelentése nagy csapás Macronra nézve, ugyanis azt mutatja, hogy már legszorosabb szövetségesei is a bukására játszanak, de legalábbis a Macron utáni korszakra készülnek.

Arthur Delaporte szocialista képviselő azt mondta, Philippe lényegében „hátba szúrta” az államfőt, Bruno Retailleau konzervatív szenátor szerint pedig a Macron-korszak a végéhez közeledik.

Új korszakba léptünk

– nyilatkozta egy francia televíziónak.

Macront sürgeti az idő, mert a kormánynak a 2025-ös költségvetés tervezetét kevesebb mint egy hónapon belül be kellene nyújtania, miközben kedden kiderült, hogy az idei költségvetési deficit sokkal rosszabb lesz a vártnál. Míg korábban a deficitet a GDP 5,1 százalékára várták, a mostani szám már 5,6 százalék, legalábbis a legrosszabb forgatókönyv szerint. Franciaország azonban már így is túlzottdeficit-eljárás alatt áll az EU-ban a tavalyi túlköltekezés miatt.

A francia elnököt egyébként semmi sem kötelezheti arra, hogy lemondjon. Bár az Engedetlen Franciaország bejelentette, elmozdítási eljárást kezdeményez Macron ellen, ennek sikeréhez a Nemzetgyűlés, illetve a felsőház, a Szenátus kétharmadára is szükség lenne. Az egyetlen reális lehetőség tehát az, hogy maga Macron mond le az államfői posztról. Azonban ő ezt korábban kategorikusan kizárta.

FRISSÍTÉS!!! A Politico csütörtök reggel ismertetett értesülései szerint Macron még ma megnevezheti miniszterelnök-jelöltjét Michel Barnier személyében, aki Franciaország uniós biztosa volt 2010 és 2014 között, később pedig a Brexit főtárgyalója volt az EU részéről. Barnier a jobbközép Köztársaságiak tagja.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 08. 28. Tartós politikai káosz elé nézhet az EU második legerősebb hatalma, egyelőre nem látszik a kiút

Címlapkép: Az Hotel de Matignon, a francia miniszterelnöki hivatal épülete. Forrás: Getty Images