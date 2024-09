Lebukott az iszlám hatalom: kis hatótávolságú ballisztikus rakétákat adtak át az oroszoknak

Irán rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákkal segítette meg szövetségesét, Oroszországot – számolt be a Wall Street Journal.

Európai és amerikai tisztségviselők nyilatkoztak a lapnak, ők állították, hogy Teherán átadta a fegyvereket Moszkvának. Az nem derült ki, hogy pontosan hány darabról és milyen típusú rakétáról van szó. A cikk szerint ezeket az oroszok egyértelműen az Ukrajna elleni háborúban vetik be, ezzel kiegészítve a képességeiket. A Reuters hírügynökség szerint a

Fath-360-as rakétákról lehet szó, ezek maximum 120 kilométeres távolságban képesek 150 kilogrammos robbanótöltetet célba juttatni.

Oroszország a 2022-es ukrajnai invázió kezdete óta szisztematikusan erősíti a kapcsolatait a perzsa hatalommal, ennek pedig már a néhány hónappal a támadás kezdete után hasznát is vették. Irán ugyanis átadta a saját fejlesztésű öngyilkos drónjait az oroszoknak, akik a fegyverek segítségével súlyos támadások sorát indították Ukrajna ellen. Teherán ezeket a szállításokat sem ismeri el, mindössze annyit vallott be, hogy még a konfliktus kirobbanása előtt átadott néhány drónt Oroszországnak, minden egyéb állítást tagad. A nyugati hatalmak azonban részletesen feltárták, hogy milyen típusú rakéták jutottak már a frontvonalra, amelyeket rendszeresen vetnek be ukrán célpontok ellen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images