Nagy hibát követhetett el Ukrajna: a nyugati szövetségesek vizsgálódnak

A kérdés azt követően merült fel Kijev európai szövetségesiéinél, miután az ukrán légierő pár héttel az országba érkezése után máris éles bevetésen használta a vadászgépeket, de a bevetés végeredménye az egyik F-16-os elvesztése lett. Az eset körülményei még nem tisztázottak teljesen, viszont az is felmerült, hogy a pilóta nem rendelkezett elegendő tapasztalattal ahhoz, hogy ilyen körülmények között vessék be őket.

A nyugati országokban az a bevett gyakorlat, hogy a pilóták a kiképzést követően még gyakran hónapokon keresztül csak a korábbi körülményekhez hasonló helyzetben repülnek és csak ezt követően mennek éles bevetésre.

Ukrajna – a szorított helyzetéből adódóan – azonban nem akart várni, hanem szinte azonnal küldetésre küldte az F-16-osok első darabjait, ennek pedig komoly kudarc lett a vége: az országba érkező hat darab vadászgép egyik máris megsemmisült. A jövőben további szállítmányok várhatóak, ezzel pedig jelentősen megerősödhet az ukrán légierő, ám az eset arra figyelmeztette a döntéshozókat, hogy a túlzott sietség komoly gondokat okozhat.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mi okozta az F-16-os vadászgép zuhanását, olyan verziók is felmerültek, mint a pilóta hibája, az ukrán légvédelem okozta „baráti tűz” vagy egy orosz rakéta is lehetett az ok. Ezzel kapcsolatban a nyomozás jelenleg is tart, a vizsgálatot végző szakemberek igyekeznek körültekintően eljárni, műholdfelvételeket, repülési adatrögzítőket és egyéb információkat vizsgálnak át, hogy végleges döntést hozzanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Wikimedia Commons via Will Schlitzer