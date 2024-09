Nagy változás jön Youtube-ra: így tennék biztonságosabbá a platformot

A YouTube új intézkedéseket vezet be a tinédzserek védelmében. A videómegosztó-platform algoritmusai a jövőben nem fognak olyan videókat javasolni a 13-17 éves korosztálynak, amelyek idealizálják a fittséget, testsúlyt vagy más fizikai jellemzőket, ezzel megóvva őket a testképzavarokról - számolt be az újdonságokról a The Guardian