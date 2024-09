Történelmi mélypontra jutott a német kormány – Innen már nagyon nehéz lesz felállni

2025. szeptember 28-án tartják a következő Bundestag-választást Németországban, hacsak addig nem oszlik fel a kormány, és nem jönnek előrehozott választások.

Alig több mint egy évvel a nagy megmérettetés előtt Olaf Scholz kormányának megítélése történelmi mélypontra került.

A válaszadóknak mindössze 16 százaléka elégedett a koalíció teljesítményével, míg 84 százalék elégedetlennek mondta magát. 16 százalékos elégedettséget utoljára 2010 augusztusában mértek, akkor Angela Merkel kormányában a CDU/CSU és a liberális FDP volt koalícióban. (Utóbbi most is a legkisebb koalíciós párt.)

A három koalíciós párt közül a Zöldek támogatóinak 54 százaléka, míg a szociáldemokrata SPD híveinek 63 százaléka is elégedetlen a kormány teljesítményével.

Az Olaf Scholz kancellárral szembeni elégedetlenség is óriási méreteket ölt: a válaszadók mindössze 18 százaléka elégedett a munkájával.

Összehasonlításul: Angela Merkelnél a mélypont 40 százalék volt, elődjénél, Gerhard Schrödernél pedig 24 százalék.

Ami a pártok támogatottságát illeti: ha most lennének a választások, 33 százaléknyian szavaznának a CDU/CSU-ra, ami a legmagasabb értékük 2021 márciusa óta. Második helyen a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) áll 17 százalékkal.

A kormánykoalíció három pártja nagyon rossz értékeket ért el. Scholz pártja, az SPD 15, a Zöldek 11 százalékon áll, míg az FDP a maga 4 százalékával kiesne a Bundestagból, ha most lennének a választások. (2013-ban már egyszer kiestek négy évre, akkor is azt követően, hogy kormányon voltak.)

Az idén januárban alakult és rögtön berobbant Sahra Wagenknecht Szövetsége (BSW) 8 százalékon áll (Türingiában és Szászországban is a harmadik helyen végzett a vasárnapi tartományi választásokon), míg Wagenknecht egykori pártja, a Baloldal (Die Linke) mindössze 3 százalékon.

A CDU/CSU-n belül kérdés, ki lehet a következő kancellárjelöltjük. A legnagyobb esélyes Friedrich Merz, a CDU elnöke, de ő népszerűségben jelentősen alulmarad a CSU-elnök és bajor kormányfő Markus Söder mögött. Míg Söder a válaszadók 41 százaléka szerint jó kancellárjelölt lenne, Merzcel kapcsolatban csak a megkérdezettek 23 százaléka mondta ugyanezt. Ugyanakkor 48 százalék nem tartja jó jelöltnek Södert, 63 százalék pedig hasonlóan vélekedik Merzről.

A német választókat a bevándorláspolitikáról is kérdezték.

Jelentős többségük, 77 százalékuk szerint alapvetően más bevándorláspolitikára lenne szükség, hogy ezzel kevesebb migráns érkezzen Németországba.

Csak a megkérdezettek 18 százaléka nem tart szükségesnek változtatást ezen a téren.

A bevándorlásellenes AfD támogatóinak 97 százaléka tart szükségesnek új migrációs politikát, a BSW híveinek 91 százaléka hasonlóan vélekedik. A „Willkommenskulturt” meghirdető Angela Merkel pártja, a CDU, illetve a CSU szavazóinak nagy többsége, 86 százaléka szintén egy szigorúbb bevándorláspolitikát tartana üdvösnek. Még az SPD híveinek 65 százaléka is újfajta politikát szeretne a migránsokkal szemben. A Zöldek hívei a legmegengedőbbek a kérdésben, de még ott is szűk többségben vannak a változtatni akarók a változást nem akarókkal szemben (48 vs. 46 százalék).

A németek 48 százaléka nevezte meg a bevándorlást a két legfontosabb jelenlegi probléma egyikének, ez 22 százalékpontos növekedést jelent április óta.

A legfontosabb problémák közül második a gazdaság kérdése, ám ezt csak a válaszadók 20 százaléka tartja a legsürgetőbb kérdések egyikének. Ez is jól mutatja, hogy a bevándorlás kérdése a német politikát leginkább tematizáló problémává vált, amit jól jelez az AfD második helye is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images