Bevallotta a CIA vezére: közel jártunk az atomháborúhoz Ukrajnában, ilyet még nem látott a világ

A következő napokban részletesebb gázai tűzszüneti javaslatot terjesztünk elő - mondta szombaton egy londoni konferencián az amerikai titkosszolgálat, a CIA vezetője, William Burns, aki egyben az Egyesült Államok főtárgyalója a gázai háború befejezését és a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátását célzó tárgyalásokon is. Ő úgy látja, hogy az ukránok kurszki betörése "jelentős taktikai eredmény", és egyúttal bevallotta, hogy 2022 őszén valódi kockázata volt annak, hogy az oroszok taktikai atomfegyvert vessenek be Ukrajnában. Burns a Financial Times által szervezett eseményen vett részt, és sosem fordult még elő, hogy egyszerre nyilvánosan mutatkozzon a brit MI6 titkosszolgálat vezérével, Richard Moore-ral, ma azonban ez megtörtént.