CNN: a pszichológiai hadviselésben ért el áttörést Ukrajna az új fegyverekkel, amelyek az égből szórják a tüzet

Az ukrán hadsereg új fegyvert vetett be az orosz megszállók ellen: tűzszóró drónokat. A közösségi médiában megjelent videók tanúsága szerint ezek az alacsonyan repülő eszközök olvadt fémet szórnak az orosz állásokra - tudósított a CNN

A drónok termitet, egy alumíniumpor és vasoxid keverékét használják, amely akár 2200 Celsius-fokos hőmérsékleten is képes égni. A rendkívül magas hőmérséklet gyorsan felperzseli a növényzetet, amely az orosz csapatoknak fedezéket nyújt. Az elmúlt egy hétben több alkalommal is jelentek meg felvételek, amely szerint egy ilyen eszköz az orosz állások fölé repül, majd elkezdi szórni az égő termitet. Egyelőre úgy tűnik, hogy Moszkvában még nem találták meg, hogy mivel lehetne védekezni ezek ellen, viszont már az oroszok is elkezdték tesztelni a saját termites FPV-drónjukat. Az ukrán 60. gépesített dandár közleménye szerint:

A csapásmérő drónok a mi bosszúszárnyaink, amelyek egyenesen az égből hozzák a tüzet!

A közlemény hozzáteszi:

Valódi fenyegetéssé válnak az ellenség számára, olyan pontossággal égetik fel az állásait, amire semmilyen más fegyver nem képes.

Nicholas Drummond, a brit hadsereg volt tisztje szerint a termitdrónok fő hatása inkább pszichológiai, mint fizikai.

Ez nagyon csúnya dolog. Egy drónt használni a termit célba juttatására eléggé innovatív. De ilyen módon alkalmazva inkább pszichológiai, mint fizikai hatása lesz

- nyilatkozta a CNN-nek.

A termit használata nem új keletű a hadviselésben. Már az első és második világháborúban is alkalmazták, többek között bombákban és tüzérségi lövegek hatástalanítására. Az ENSZ Leszerelési Hivatala szerint a gyújtófegyverek, köztük a termit, hatalmas pusztítást és környezeti károkat okozhatnak.

Bár a nemzetközi jog nem tiltja a termit használatát katonai célpontok ellen, a polgári célpontok elleni bevetése tilos. A Human Rights Watch jelentése szerint a gyújtófegyverek, köztük a termit, súlyos égési sérüléseket okozhatnak, amelyek kezelése hónapokig tarthat és maradandó fizikai és lelki sebeket hagyhat. A gyakori bevetésekből ítélve vélhetően komoly sikert jelentett az ukránoknak ezek alkalmazása fronton, akár a háború egy újabb jelentős innovációja lehet.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons