Elképesztő eszközökkel zajlanak napjaink kémjátszmái, mutatjuk a legvadabb ötleteket

A héten mi is beszámoltunk róla, hogy Norvégia partjainál elpusztult Hvaldimir, a több éve figyelt és szeretett híres beluga. A tengeri emlős oroszos csengésű neve nem véletlen: 2019-es megtalálásakor egy hám volt az állat testére erősítve, rajta egy kamerának tűnő szerkezettel és az "Equipment St Petersburg" felirattal ellátva.

Ebből a szakemberek arra következtettek, hogy az állat Moszkva egyik kiképzett "kémbálnája" lehetett.

A beluga whale, suspected of spying for Russia, has been found dead, according to the non-profit organization that had been monitoring the whale. No major external injuries were visible on the animal and it was not immediately clear what caused the death https://t.co/2OZ6KTuN4R