Brit hírszerzés: nagyon súlyos eredménnyel járt az ukránok csapása

Az ukrán csapás nagyon súlyos károkat okozott a katonai támaszponton, mivel a felvételek alapján több épület is megsemmisült vagy megrongálódott. A csapás még augusztus 22-én érte a volgográdi régióban fekvő légikikötőt és jelentős károkat okozott az infrastruktúrában és a felszerelésekben is.

A csapások következtében négy hangár teljesen megsemmisült, további három másik pedig komoly károkat szenvedett.

A közzétett felvételek alapján a radarberendezés is használhatatlan állapotba került, valamint a kisegítőépületek közül többet is elvesztettek az oroszok. Ezeken kívül még a nyitott raktárakban tárolt felszerelések egy részét tette ronccsá a csapás. Arról nem írtak, hogy pontosan milyen felszerelések, esetleg vadászgépek semmisültek meg a repteret ért támadás során.

