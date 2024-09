Német határlezárások: heves indulatokat váltott ki a lépés

Németország bejelentette, hogy szeptember 16-tól hat hónapra kiterjeszti a határellenőrzéseket a szomszédos országokkal az illegális migráció visszaszorítása és az iszlamista szélsőségesek jelentette veszély elhárítása érdekében. A döntés komoly vitákat váltott ki az Európai Unión belül, mivel a schengeni övezet stabilitását veszélyezteti. Hollandia üdvözli az intézkedést, Lengyelország felháborodott a berlini lépésen, az Európai Bizottság pedig feszülten figyel.

Donald Tusk lengyel kormányfő elfogadhatatlannak nevezte a német bejelentést, miszerint az illegális migráció visszaszorítása érdekében átmenetileg kiterjesztik az ellenőrzést Németország minden határára. Tusk a lengyel nagykövetek kedden kezdődött szokásos évi értekezletén mondott beszédében reagált a német belügyminiszter, Nancy Faeser hétfőn tett bejelentésére – számolt be az MTI.

Tusk a jó lengyel-német kapcsolatok szószólójának nevezte magát, egyúttal elfogadhatatlannak minősítette a német határellenőrzés elrendelését.

Kétségtelennek találta, hogy a szigorításokat a német belpolitikai helyzet miatt vezetik be, nem pedig azon mód miatt, ahogyan Lengyelország a saját határain az illegális bevándorlást kezeli.

A keleti határaink megszervezése, finanszírozása, felfegyverzése tekintetében ma teljes támogatásra van szükségünk Németország és az egész Európai Unió részéről

– jelentette ki Tusk. Közölte: a lengyel kormány „a legközelebbi órákban” a német korlátozások által szintén érintett államokhoz fordul, és „sürgős konzultációt” kér tőlük az uniós színtéren teendő lépésekről.

A hollandok örülnek

Marjolein Faber holland menekültügyi és migrációs miniszter üdvözölte Németország döntését a határellenőrzések átmeneti kiterjesztéséről. Mint mondta, a német kormány lépése összhangban van saját elképzeléseivel, és „biztonságosabb Hollandiát” teremthet meg.

Faber mindazonáltal a bejelentést követően leszögezte: a minimálisra kell csökkenteni a határellenőrzés kereskedelemre gyakorolt hatását.

Németország döntése miatt több, a német határhoz közeli holland önkormányzat aggodalmának adott hangot. Joris Bengevoord, Winterswijk polgármestere és a 24 holland és 104 német települést tömörítő Euregio önkormányzati társulás vezetője a sajtónak elmondta: érthető, ha Németország intézkedéseket hoz több késes támadás után, azonban a hétfői berlini döntést "pánikreakciónak" nevezte.

Felhívta a figyelmet az ingázók jövőbeni várható nehézségeire is, akik olykor négy-öt alkalommal is átlépik a holland-német határt naponta. A TLN szállítmányozással és logisztikával foglalkozó holland vállalat szintén aggodalmának adott hangot a döntés miatt, és azt vetette Németország szemére, hogy aláássa a schengeni egyezményt, ezáltal pedig az áruk szabad áramlása elé is akadályt gördít.

Brüsszel feszülten figyel

Az Európai Bizottság keddi sajtótájékoztatóján ismét előtérbe került a schengeni övezet jövője, miután egyre több tagállam dönt ideiglenes határellenőrzések bevezetéséről. A testület szóvivője, Anitta Hipper ennek kapcsán elmondta, hogy a határellenőrzések csak akkor megengedettek, ha azok összhangban vannak a Schengeni Határellenőrzési Kódex rendelkezéseivel, és „szükségesek és arányosak” a fennálló helyzettel. Hangsúlyozta, hogy

bár a tagállamok élhetnek ezzel a jogukkal, ezek az intézkedések csak »kivételes esetekben« alkalmazhatók.

Ugyanakkor hozzátette, hogy az Európai Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az ilyen jellegű intézkedéseket, és szükség esetén véleményt is formálhat azok szükségességéről és arányosságáról.

Az elmúlt években a határellenőrzések egyre gyakoribbá váltak. 2015 óta több mint 440 alkalommal érkezett értesítés különböző tagállamoktól, hogy ideiglenes ellenőrzéseket vezetnek be. Bár ezek közül néhány sporteseményekkel vagy más jelentős rendezvényekkel kapcsolatos, a legtöbb esetben a belbiztonsági fenyegetések vagy migrációs kérdések álltak a háttérben.

