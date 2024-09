Jó hír érkezett azoknak, akik az M7-esen utaznak

A tervezetthez képest korábbi befejezés többek között annak köszönhető, hogy a munkálatok előkészítése, az április próbaemelések óta folyamatosan zajlott. A cserék során nem szembesültek komolyabb nehézségekkel, így 5 nappal hamarabb tudják befejezni a munkát.

A munkálatok során az elmúlt 17 évben elhasználódott és most cserélt egyenként közel 10 tonnás szerkezeti elemeket új sarukra cserélték, ezek egyediek, rendelésre készültek Németországban.

Mindeközben minden olyan beavatkozást is elvégeztek a hídon, amelyek egyébként forgalomkorlátozással járnak. Elvégezték a híd dilatációs elemeinek korrózióvédelmét a teljes keresztmetszetben, ahol szükséges volt aszfaltoztak és a padkát is helyreállították, meggyorsítva ezzel az M7 -es autópálya szintrehozási munkálatait. Ezen felül a szalagkorlát- és fénytörő háló javításokat is elvégezték az érintett szakaszon.

Az évenkénti hídvizsgálatokból és a félévente tartandó hídszemlékből, valamint a tavaszi próbaemelések eredményéből derült ki: a Kőröshegyi völgyhíd 38 sarujából (melyek egyenként 4500 tonna terhet tartanak, amikor a helyükön vannak), három már erősen elhasználódott, és cserélni szükséges. A saruk, a híd speciális elemei, amelyek lehetővé teszik a hídszerkezet szabályozott mozgását, biztosítva ezzel a híd stabilitását. A 2007-ben épült 1872 méter hosszú hídon ez volt az első sarucsere. Mindez előre tervezett munka volt, a híd biztonságos, jó állapotban van.

