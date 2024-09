Éppen múlt vasárnap értekeztünk arról, hogy az ukrán fegyveres erők felderítés céljából elkezdtek robotkutyákat használni a frontokon, most pedig egy meghökkentő videó is napvilágot látott, amelyen világosan látható: a négylábú drónok messze nem csak nézelődni tudnak az orosz állások környékén.

Az eredetileg Telegramon megjelent felvételen az látható, amint egy robbanószerrel megpakolt ukrán robotkutya bebotladozik egy átfolyóba, ahol a videót közzé tevők állítása szerint orosz katonák rejtőzködtek. A drón ezt követően felrobban, végezve a katonákkal.

