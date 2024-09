Elon Musk megint nem bír magával: most éppen a világ egyik legnagyobb országába szállt bele páros lábbal

Elon Musk, a X tulajdonosa fasisztának nevezte az ausztrál kormány félretájékoztatásról szóló törvényjavaslatát, amely pénzbírságot vetne ki a téves információk törlését nem teljesítő közösségimédia-cégekre.

Az ausztrál kormány csütörtökön mutatta be azt a törvényjavaslatot, amely akár globális bevételük 5 százalékával felérő bírságot is kiszabhat a félretájékoztatást lehetővé tevő internetes platformokra. A törvényjavaslat hatóságilag jóváhagyott magatartási kódex készítésére is kötelezi a technológiai platformokat a veszélyes hazugságok terjedésének megállítására.

A magát a szólásszabadság bajnokának tartó Musk egyetlen szóval válaszolt az új törvényjavaslatról közzétett hírekre az X-en: "fasiszták".

Michelle Rowland ausztrál tájékoztatási miniszter a törvényjavaslattal kapcsolatban leszögezte, hogy az Ausztráliában működő cégeknek kötelező betartaniuk az ausztrál törvényeket. Kiemelte továbbá, hogy a törvényjavaslat javítja az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a platformokon a felhasználók és az ausztrál állampolgárok számára.

Musk közösségi bejegyzése kritikát és gúnyolódást váltott ki kormánypárti törvényhozók részéről.

Bill Shorten közszolgáltatásokért felelős miniszter a Channel Nine tévécsatorna reggeli adásában kifejtette: mikor Elon Musk üzleti érdekei úgy kívánják, a sajtószabadság bajnokává válik, de amikor nem tetszik neki valami, akkor az egészet le akarja állítani.

Az X (korábban Twitter) közösségi platformon Elon Musk "hatalomátvétele" óta látványosan megugrott a megtévesztő tartalmú bejegyzések száma. A milliárdos a helyzetet azzal próbálta meg kezelni, hogy létrehozta a 'community notes' funkciót, melynek segítségével a felhasználók megjelölhetik és kommentárral láthatják el egymás számára a hamis információkat terjesztő bejegyzéseket. Ezeknek a kommentároknak az egyik leggyakoribb "áldozata" éppen Musk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images