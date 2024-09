Ritka prédát választott magának a rettegett HIMARS - Oda egy Zemledelije

Bár minden jel szerint megindult az orosz ellentámadás Kurszk térségében, a front egyes szakaszain még mindig dolgoznak a védelmi vonalak kiépítésein. Az ukránok egyik HIMARS rakéta-sorozatvetője éppen munka közben szúrt ki egy nagyon ritka Zemledelije aknatelepítőt. Csúnya vége lett.

A videón az látható, amint az orosz aknatelepítő éppen egy folyó, valószínűleg a Szejm partján készül ara, hogy aknamezőt telepítsen. Az ukrán HIMARS ekkor találja el, berobbantva a jármű lőszerkészletét.

Kursk Oblast, a Ukrainian M30A1 GMLRS rocket slams into a rare Russian ISDM Zemledeliye remote minelaying system, causing a catastrophic cookoff of the Russian launcher. pic.twitter.com/DuJx5lGyjI — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 12, 2024

Bár elsőre egy egyszerű rakéta-sorozatvetőnek néz ki, a Zemledelije egy meglehetősen specializált jármű: 50 darab, 122 mm-es rakétával van felszerelve, amelyek akár 15 kilométeres távra is képesek kilőni különféle aknákat. Ezzel a megoldással a jármű percek alatt képes felhúzni egy aknamezőt.

A Zemledelije nem túl gyakori vendég az ukrajnai harcokban: ez a negyedik igazolt veszteség a járműtípusból.

Címlapkép forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons