Lövöldözés volt Donald Trump közelében, AK-47-est találtak egy bokorban

Trump kampánya megerősítette, hogy az elnökjelölt biztonságban van, de további részleteket nem közöltek. A titkosszolgálat vizsgálatot indított az eset kapcsán, amely nem sokkal délután 2 óra előtt történt helyi idő szerint.

Donald Trump Jr. az X közösségi platformon tette közzé, hogy a helyi rendfenntartó erők egy AK-47-es automata fegyvert találtak a bokrokban, és egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta megerősíteni ezt az információt.

Again folks! SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y