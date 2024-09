Minden külföldi programját lemondta Orbán Viktor

A kormányfő a kora reggeli órákban a frissen létrehozott árvízvédelmi operatív törzs ülésén vett részt, ezt követően pedig egy rövid videoüzenetet is közzétett Facebook oldalán. A miniszterelnök az ülést követően tájékoztatta a helyzetről Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Due to the extreme weather conditions and the ongoing floods in Hungary, I have postponed all my international obligations. {:url}