Ukrán szál a Trump elleni merényletkísérletben? – A Kreml és Zelenszkij is megszólalt

Routhról kiderült, hogy 2022-ben, a háború kitörése utáni első hónapokban Kijevben járt. 2022 júniusában interjút adott a Newsweek Romaniának, amelyben Ukrajna nagyobb nemzetközi támogatására szólított fel. Mint elmondta, azért volt Kijevben, hogy felajánlja katonai szolgálatait, de kora (jelenleg 58 éves) és a katonai kiképzés hiánya miatt elutasították.

Routh 2023 márciusában egy másik interjúban arról számolt be, hogy megpróbált amerikaiak által kiképzett afgán katonákat toborozni az ukrajnai háborúba, de az ukrán védelmi minisztérium nem adott vízumot az afgánoknak.

Az Ukrajnáért harcoló külföldi fegyvereseket tömörítő Nemzetközi Légió tagadta, hogy bármi közük lenne Routh-hoz.

Amerikai republikánus körökben és az orosz nyilvánosságban azonban szárnyra kapott az a feltételezés, hogy Routh Ukrajna megbízásából cselekedett. Erre tett utalást a mostanában durva kijelentéseiről hírhedtté vált volt orosz elnök, Dmitrij Medvegyev is.

Hétfőn a Kreml nevében Dmitrij Peszkov szóvivő is nyilatkozott az ügyben – írja a Reuters. Peszkov szerint a háttérben meghúzódó ukrán szál azt mutatja, milyen következményei vannak annak, ha az Egyesült Államok „a tűzzel játszik”.

Nem nekünk kellene gondolkodnunk, hanem az amerikai hírszerző szolgálatoknak kellene gondolkodniuk. Mindenesetre a tűzzel való játéknak következményei vannak

– mondta a szóvivő.

Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en nyilatkozott meg a merényletkísérletről.

Örömmel hallom, hogy Donald Trump biztonságban van és sértetlen. Minden jót kívánok neki és családjának. Jó, hogy a merényletkísérlet gyanúsítottját gyorsan elfogták. Ez a mi alapelvünk: a jogállamiság a legfontosabb, és a politikai erőszaknak sehol a világon nincs helye. Őszintén reméljük, hogy mindenki biztonságban marad

– írta.

