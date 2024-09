Elon Muskék ezzel a kütyüvel segítenének több millió emberen

Az "áttörést jelentő eszköz" minősítést olyan orvosi eszközök kapják meg az FDA-tól, amelyek életveszélyes állapotok kezelésére vagy diagnosztizálására szolgálnak. Az FDA célja ezzel a kísérleti eszközök fejlesztésének és felülvizsgálatának felgyorsítása.

A Blindsight névre keresztelt kísérleti eszköz rendkívüli lehetőségeket ígér a látássérültek számára. Elon Musk egy X bejegyzésben elmondta, hogy

A Neuralink Blindsight készüléke még azok számára is lehetővé teszi a látást, akik mindkét szemüket és látóidegüket elvesztették.

Musk szerint ehhez arra is szükség van, hogy az agy nyakszirtlebenyén elhelyezkedő, elsődleges látókéreg ép legyen. A startup vezetője azt is hozzátette, hogy

a chippel visszanyert látás kezdetben "kis felbontású" lesz, azonban a jövőbeli fejlesztésekkel akár az emberi szem természetes képességeit is képes lekörözni.

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.To set expectations correctly, the vision https://t.co/MYLHNcPrw6