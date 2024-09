Orbán Viktor friss bejelentést tett az árvízhelyzetről

Megkezdődött az árvízi védekezés legkomolyabb és legnehezebb szakasza, ami a számítások szerint jövő hét csütörtökig tart - közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatón szerdán, Budapesten.

Orbán Viktor azt mondta: kedd éjjel, szerda hajnalban belépett Magyarország területére az árhullám várhatóan legmagasabb vízszintje, mostantól az a feladata a vízügyeseknek, a katasztrófavédelemnek, a honvédségnek, a belügynek és az önkénteseknek is, hogy kikísérjék az árhullámot a Lajtától, tehát az ország nyugati végpontjától délre, amíg el nem hagyja Szerbia felé Magyarországot.

Ez az időszak a legnehezebb a védekezésben, mától számítva körülbelül egy hétig, nyolc napig tart majd

- hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette:

úgy számolnak, hogy jövő csütörtökön hagyja el a déli határánál a legmagasabb vízszint Magyarország területét.

A dunai árhullám Dévénynél tart, Budapesten várhatóan szombat délután, este tetőzhet a folyó a 2013-as vízállásnál 40-50 centiméterrel alacsonyabban, 846 centiméteren; a budapesti rakpartokat valamikor a jövő hét közepén nyithatják újra - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor ismertetése szerint a Lajta csütörtökön Mosonmagyaróvárnál fog tetőzni a valaha mért legmagasabb vízszintet megközelítve. Közölte, jelenleg 544 kilométer hosszúságban folyik árvízi védekezés a Dunán, a Lajtán, a Rábán és a Marcalon. Elmondta, a védekezésben résztvevő vízügyesek, katonák, rendőrök, katasztrófavédelmisek, sőt az önkéntesek is rendkívül higgadtan, nyugodtan, magabiztosan és szervezetten végzik a munkájukat.

Közölte azt is, hogy kétféle védelmi rendszer van Magyarországon.

Vannak olyan szakaszok, amelyekért az állam és

vannak olyanok, amelyekért az önkormányzat tartozik felelősséggel.

Az állami védettségű területeken a készültségi szint elérte a 100 százalékot. Az önkormányzatok nagy részénél is így áll a helyzet, de van néhány település, ahol még nincsenek 100 százalékon - fejtette ki. Hozzátette: az árvízvédelmi operatív törzs reggeli ülésének egyik legfontosabb pontja az volt, hogyan biztosítsák az önkormányzati és az állami védekezés összehangolásának legoptimálisabb formáját. Ez is működni fog - jelentette ki, hozzátéve, az ülésen Karácsony Gergely főpolgármester is ott volt.

Orbán Viktor kitért arra:

nehéz helyszín a Margitsziget és a Batthyány téri 2-es metró, ahol nem tudják megakadályozni, hogy a víz beszivárogjon,

de a vízügyesek vállalták, hogy a víznyelő rácsok felé tudják terelni a beszivárgó vizet, így talán még a metró közlekedését sem kell leállítani.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd