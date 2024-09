Valami nagyot találtak el az ukránok - Gigantikus tűzgolyó emelkedett Oroszország fölé

A kora reggeli órákban valósággal elárasztották a közösségi médiát azok a felvételek, melyeken több hatalmas robbanás látható Oroszország nyugati részén.

Additional footage of the massive secondary explosion at Russia's 107th GRAU Arsenal in Toropets after a successful Ukrainian drone attack earlier tonight. The large Russsian missile and ammunition storage facility suffered multiple explosions. pic.twitter.com/HlnaD0dqM3

A rendelkezésre álló információk szerint dróntalálatot kaphatott a régió egyik legnagyobb lőszerdepója, a toropeci raktár.

Az orosz hatóságok szerint egy lezuhanó ukrán drón roncsai okoztak tüzet a térségben, a felvételek alapján azonban a "tűz" jobban hasonlít egy hatalmas gombafelhőre. A helyzet azért is különösen kellemetlen, mert a hasonló depókban általában betonbunkerekben, a föld alatt tárolják a lőszert. A hatóságok nekiláttak a terület evakuálásának.

The ammunition warehouse in Toropets, Tver region, in Russia has been turned into volcanic region. It is still exploding. Absolutely spectacular view and possibly the biggest single event of that kind in this war.Source: Telegram / Sternenko pic.twitter.com/9tdkYDgmp3