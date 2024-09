Most durvul be igazán Izrael? - Csúnya bombázások indultak

Az egész világot lesokkolta, amikor tegnap tömegesen robbantak fel a Hezbollah által használt kommunikációs eszközök, melyeket az izraeli titkosszolgálat valószínűleg évek munkájával csempészett be az országba. Naszr Alláh, a szervezet vezetője éppen most kezdett bele beszédébe, ezzel párhuzamosan pedig lángba borult Libanon déli része.

BREAKING Just before Nasrallah's speech, IDF began an extensive wave of attacks in Lebanon pic.twitter.com/U0pZIMZHRm