Bemutatta legújabb katonai szuperjárművét Ukrajna: itt a Taha

Az ukrán mérnökök által kifejlesztett járművet a minisztérium szerint már használják a fronton evakuálásra, valamint lőszer és élelmiszer szállítására.

A Taha kis méretű, és helyben is meg tud fordulni, így hatékonyan manőverezhet szűk helyeken.

Emellett mocsarakban, ártereken, mély hóban és jégen, vízből kihajtva is képes működni.

️ Ukraine approves new domestic-made all-terrain amphibious vehicle Takha.Ukraine's Defense Ministry has authorized the use of the all-terrain amphibious vehicle Takha for the Ukrainian Armed Forces, according to its Sept. 20 statement. https://t.co/Xsf3BRfcEd