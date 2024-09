1939. szeptember 17-én a Vörös Hadsereg katonai műveletet indított Lengyelország keleti területein, megakadályozva ezzel a nyugat-fehéroroszországi és nyugat-ukrajnai lakosság kiirtását

– írja posztjában az orosz külügyminisztérium.

A videóban azt állítják, hogy a szeptember 17-én indult invázióban a szovjet hadsereg „felszabadította” Kelet-Belaruszt és Kelet-Ukrajnát, amelyek 1920-1921 óta lengyel megszállás alatt álltak. (Valójában ezek a részek az akkori Lengyelország hivatalos területét képezték.)

Az orosz külügyminisztérium szerint a nyugati tudósközösség és a média a Szovjetuniót agresszornak állítja be, ez azonban ellentmond a történelmi igazságnak és a tényeknek. Azt állítják, hogy Lengyelország szeptember 1-jei megtámadása során a németek ösztönözték a Szovjetuniót, hogy szintén támadja meg Lengyelországot, de a szovjet vezetés nem lépett be a konfliktusba. Csak akkor döntöttek katonai műveletről, amikor világossá vált, hogy a Wehrmacht elérheti Minszket.

Az orosz külügyminisztérium azt állítja továbbá, hogy a lengyelek támogatták a nácik „agresszív politikáját”, mert ez összhangban volt expanzionista terveikkel. Sőt, Vlagyimir Putyin szavait idézve a videóban azt is leírják, hogy Lengyelország náci uralom miatti tragédiája teljes mértékben a lengyel vezetés felelőssége.

Az orosz narratíva szerint Moszkva nem engedhette, hogy a náci Németország egész Lengyelországot elfoglalja, és meg akarták védeni a fehérorosz és ukrán lakosságot is.

On September 17, 1939, the Red Army launched a military operation in Polands eastern regions, preventing the genocide of the population of Western Belarus and Western Ukraine. https://t.co/Gps92yP6b7