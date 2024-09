Komoly fejlesztéseket kap az ukrajnai háború egyik sztárfegyvere: még halálosabb lehet az orosz drón

Vlagyimir Putyin orosz elnök a szentpétervári "Speciális Technológiai Központban" tett látogatása során mutatta be az új drónt, más orosz gyártmányú pilóta nélküli rendszerekkel együtt. A Sahed-236 hasonló felépítésű, mint elődje, a Sahed-136, de módosított elülső résszel és optikai irányítórendszerrel rendelkezik, ami javítja célmegjelölési és irányítási képességeit. Az új drón lehetővé teszi az autonóm célkeresést, ugyanakkor a kezelő kézi irányítására is lehetőséget ad. Az új fejlesztés képes éjszakai repülésekre és előre meghatározott célpontok 3-5 méteres pontossággal történő eltalálására. Korábban már megállapították, hogy a Oroszország minden ilyen típusú drónt az országon belül szeretne előállítani.

Russia has demonstrated for the first time a new Iranian Shahed-236 loitering munitions with an optical guidance system.️ Read more: https://t.co/RcrIQ4XXyU