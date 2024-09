Több mint ezer embert evakuáltak Olaszországban a súlyos vihar után

A magyarországi árvízhelyzetért is felelős Boris névre keresztelt vihar pusztítása nyomán a hatóságok kénytelenek voltak nagyszámú lakost kitelepíteni. A régió tavaly is halálos áradások áldozata volt, most pedig a Közép- és Kelet-Európán végigsöprő erős szél és esőzések okoztak jelentős károkat.

Egyes városok víz alá kerültek, iskolákat zártak be és vonatjáratokat töröltek.

Galeazzo Bignami közlekedési miniszterhelyettes tájékoztatása szerint két ember eltűnt, miután egy tetőre menekültek, amely később beomlott. A helyi lakosok közül többen a hatóságokat okolják az otthonaikban keletkezett újabb károkért. Egy meg nem nevezett lakos így nyilatkozott: "Másfél méteres víz áll a házamban, ismét, miután éppen befejeztem a felújítást."

Michele De Pascale, Ravenna polgármestere a Radio 24 rádiónak adott interjújában kijelentette: "Teljes vészhelyzetben vagyunk". Hozzátette, hogy a helyzet nagyon hasonlít a 2023-as májusában tapasztaltakhoz.

Irene Priolo, Emilia-Romagna megbízott elnöke a Radio Rai 1 rádiónak elmondta, hogy a lakosság magas készültségben van. Védelmébe vette a kormányt, hangsúlyozva, hogy "nagyon sok építkezést végeztek" a tavalyi árvíz óta.

Címlapkép forrása: Massimiliano Donati/Getty Images