Ez kezd nagyon kellemetlen lenni: újabb orosz lőszerdepó repült levegőbe

Szerda hajnalban az ukrán drónok csúnyán szétszedték az orosz hadügyminisztérium 107-es számú lőszerraktárát a nyugat-oroszországi Toropec városa mellett. Most újabb videók jelentek meg a közösségi médiában, melyek alapján eléggé úgy fest, hogy az ország délnyugati részén fekvő Tihoreck is találatot kapott.

A videókon látható egy hatalmas (bár a szerdainál kisebb) robbanás, a műholdfelvétel alapján pedig nem csak a lőszerlerakat, de a közeli katonai repülőtér is lángokban áll.

Consequences of a drone attack on an ammunition warehouse near Tihoretsk Not only the warehouse itself continues to burn, but also the territory north of the Tihoretsk military airfield https://t.co/nirnMRKR0Z