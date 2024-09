Olyan országban bízik a chipgyártó nagyhatalom Kína támadása esetén, amely könnyen cserben hagyhatja egy háborúban

Az elmúlt években egyre gyakrabban merült fel, hogy Peking arra készül, hogy bekebelezze a chipgyártó nagyhatalmat, Tajvant, mivel a kínai vezetés álláspontja szerint a szigeten „szeparatista vezetés” irányít. Szándékának maga Hszi Csin-ping kínai elnök is több alkalommal hangot adott, ám Tajpej és a szövetségesei nem akarják ezt ölbe tett kézzel várni a keleti nagyhatalom lépéseit. Az Egyesült Államok több alkalommal is jelezte riválisa, Kína felé, hogy egy ilyen helyzetben amerikai csapatok sietnének Tajvan segítségére. Ez önmagában viszont kevés lehet, ezért a nyugati nagyhatalom a térségi szövetségeseitől – így Japántól, Dél-Koreától és a Fülöp-szigetektől is aktív támogatást várnak Peking csapatainak visszaverésére.

Kérdéses, hogy a távol-keleti hatalmak mennyire érzik szükségesnek a fellépést egy háborús összecsapás esetén.

Washington egyik legfontosabb szövetségese az indo-csendes-óceáni térségben egyértelműen Japán, több amerikai katonai támaszpont működik a szigetország területén. Ennek ellenére kétséges, hogy mit lépne a tokiói vezetés, ha tényleg háborúra kerülne sor a Dél-kínai-tenger északi részében. Az ország a második világháborút követően pacifista alkotmányt fogadott el, amely az önvédelmi célból fenntartott fegyveres erőkön túl mást nem engedett. Az ősi rivális, Kína felemelkedése miatt át kellett értelmezni a nemzetbiztonsági szempontokat, emiatt a korábbinál jóval nagyobb hangsúly került a fegyverkezésre. Bill Sharp, a Hawaii Manoa Egyetem Kínai Tanulmányok Központjának munkatársa és a Pacific Forum adjunktusa azonban továbbra is kétségét fejezi ki, hogy Japán tényleg Tajvan segítségére sietne egy katonai konfliktus esetén.

A tajvani és a japán társadalom a felmérések szerint kulturális szempontból közelinek érzi egymást, a válaszadók jelentős része mindkét oldalról pozitívan ítéli meg a kapcsolatot a másikkal. Emiatt alakult ki Tajvanon az a nézet, hogy Tokió bizonyára az Önvédelmi Erőket küldené a segítségükre, ám az északi szomszéd esetében ez egyáltalán nem egyértelmű. A jelenlegi politikai vezetés talán hajlandó is lenne csapatokat küldeni a sziget megsegítésére, ez bizonyára komoly társadalmi ellenállásba ütközne. Az elmúlt évtizedekben a japánok egyik legfontosabb alapelve lett a békepártiság, ezt pedig nem ölte ki az elmúlt időszak geopolitikai váltása. A kettősség a tokiói kormány fogalmazásában is tetten érhető, gyakran homályosan fogalmaznak a kérdéssel kapcsolatban. Gyakoriak a közös hadgyakorlatok, de hivatalos kapcsolatokat nem tartanak fenn, valamint néha egy tisztségviselő kifejezi a szándékát a déli „kvázi független” hatalom támogatásával kapcsolatban, ám ezek a kijelentések mellé szinte senki sem sorakozik fel.

A másik érv Tokió vonakodása mellett, hogy Japán egyik legfontosabb kereskedelmi partnerének Kína számít, egy beavatkozás pedig súlyos hatást gyakorolna az országra.

Közben már az is ellenállást szül, hogy a lakosságot terhelik a megnövekedett adóterhek, amik a japán védelmi erők felfegyverzését szolgálják. Sharp szerint ez már megkésett lépés, mivel ezzel már nem tudja Tokió csökkenteni a függőségét az Egyesült Államoktól, ráadásul a kapkodás miatt túlhajszoltak lehetnek a fegyveres erők és a hadiipar is. A kutató szerint Japánnak egyáltalán nem érdeke, hogy állást foglaljon Kína és Tajvan között, ezért reálisan az lehet a stratégia, hogy az utolsó pillanatig a kivárásra játszanak. Az ország döntéshozói vélhetően abban bíznak, hogy képesek lesznek kimaradni egy esetleges konfliktusból, és a lehető legkevesebb veszteséggel átvészelni a fegyveres összecsapásokat. Ellenkező esetben is vélhetően csak akkor változtatnák meg az egyensúlyozó álláspontjukat, ha már feltétlenül szükséges bevetni a saját katonáikat.

